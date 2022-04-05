Москва, 5 апреля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Вооружённые силы Российской Федерации, которые продолжают проведение специальной военной операции на Украине, уничтожили очередной центр подготовки украинских сил специальных операций. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Он уточнил, что центр располагался в районе города Очаков.

«Вечером 4 апреля высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе города Очаков уничтожен центр подготовки украинских сил специальных операций, использовавшийся в том числе для размещения иностранных наемников», — сказал Конашенков.

Кроме того, по его словам, высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено четыре хранилища топлива для снабжения группировок украинских войск в районах населенных пунктов Кременец, Черкасы, Запорожье и Новомосковск.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте российские военные уничтожили центр подготовки сил специальных операций украинских вооружённых сил в Житомирской области, где базировались прибывшие на Украину иностранные наёмники.

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