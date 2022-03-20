Москва, , 13:17 — REGNUM Российские военные уничтожили центр подготовки сил специальных операций украинских вооруженных сил в Житомирской области, где базировались прибывшие на Украину иностранные наёмники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 20 марта на брифинге.

Игорь Конашенков Mil.ru

Удар по центру в районе населенного пункта Овруч Житомирской области нанесён высокоточными ракетами воздушного базирования.

«Уничтожено более 100 военнослужащих сил специальных операций и иностранных наёмников», — заявил официальный представитель Минобороны РФ.

Конашенков добавил, что в ночь с 19 на 20 марта нанесены удары высокоточным оружием большой дальности по другим объектам военной инфраструктуры Украины. В частности, ракетами морского базирования «Калибр» уничтожены цеха на Нежинском ремонтном заводе, где производился ремонт повреждённой бронетанковой техники.

Ещё одним уничтоженным объектом военной инфраструктуры стала крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области. Удар по этому объекту был нанесён ракетами «Калибр» и авиационными ракетными комплексами «Кинжал».