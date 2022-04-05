Нью-Йорк, США, 5 апреля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Объявленный Россией мораторий на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности остаётся в силе. Об этом, выступая на комиссии ООН по разоружению, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

U.S. Air Force Пуск американской ракеты средней дальности

Однако, по его словам, его судьба будет зависеть от поставок оружия Североатлантическим альянсом на Украину.

«Его [моратория] дальнейшая судьба будет, разумеется, напрямую зависеть от масштабов и содержания тех действий по наращиванию сил и средств на наших западных рубежах и подпитки вооружениями нынешних украинских властей, которые страны НАТО предпринимают сейчас», — подчеркнул дипломат.

Полянский также напомнил, что Пентагон продолжает реализацию решений по размещению РСМД наземного базирования в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Вновь призываем Вашингтон проявить благоразумие и отказаться от таких планов», — добавил заместитель постпреда РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что одним из конкретных результатов переговоров между Россией и Соединёнными Штатами с НАТО является готовность последних обсуждать новый режим по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

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При этом глава МИД РФ отметил, что в случае, если этот вопрос будет рассматриваться в отрыве от главного требования России — нерасширения НАТО на восток, он, скорее всего, не будет иметь существенного значения.

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