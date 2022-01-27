Нью-Йорк, США, , 10:50 — REGNUM Ответ США на предложения России по гарантиям безопасности позволит организовать переговоры об ограничениях на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на оказавшиеся в её распоряжении документы.

Американские ракеты средней дальности «Першинг-2» Research.archives.gov

По данным издания, США в письменном ответе России указали, что готовы обсуждать взаимные правила по ограничению РСМД. Вашингтон и его союзники готовы к переговорам по введению взаимных ограничений относительно масштаба и места проведения военных учений. Это необходимо, чтобы военные манёвры не были восприняты как подготовка к возможному нападению.

В ответе США чётко указано, что Россия не будет обладать правом вето в отношении размещения ядерного оружия, войск или обычных видов вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США 26 января передали России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Договор о РСМД прекратил своё действие после выхода из него США в августе 2019 года.

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