Казань, 4 апреля, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Зашифрованные смыслы в буквенных символах спецоперации России на Украине могут иметь различные трактовки. Каждый из символов обладают духоподъёмной силой. Об этом ИА REGNUM заявила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец, комментируя появление нового прочтения букв Z и V — «За веру» (Zа Vеру).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

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Напомним, Минобороны России поясняло значение символов, которые нанесены на участвующую в военной операции на Украине технику: так, латинская буква Z означает «За победу», а V — «Сила V правде» и «Задача будет выполнена». Некоторые священнослужители Русской православной церкви с учетом происходящего на Украине считают, что буквы Z и V могут иметь другое значение, например, Zа Vеру.

«Зашифрованные смыслы в буквенных символах спецоперации России на Украине могут иметь различные трактовки. Каждый из символов обладает духоподъёмной силой. Каждый выбирает своё. «За веру» — это вполне одухотворяющий призыв. Среди участников спецоперации есть представители различных конфессий ‑ и православные, и мусульмане, и буддисты, и иудеи. Вера — понятие очень глубокое. Для верующих людей это принципиально важно. У каждого своя вера, а Бог един. Каждый вкладывает что-то своё, за что он готов идти до конца.

Каждый из нас — воин. Мы общаемся со своими близкими и коллегами, рассказываем о происходящем в соцсетях. На передовой информационной войны находятся также журналисты, которые освещают спецоперацию. Сейчас время, когда срываются все маски, тайное становится явным. За это короткое время произошло очень много неприятных открытий, в том числе от знаменитостей. Сейчас время, когда отмолчаться и отсидеться в стороне не получится. Можно сказать, что я вне политики, мне всё это не интересно, не хочу об этом говорить… но это характеризует человека как безучастного, хотя ему, может быть, действительно всё равно. Но равнодушие страшнее ненависти.

Ирина Волынец Мы живём в историческое, уникальное время. Оно сложное, но на самом деле это глобальное обновление. Происходит очищение нашей планеты, общего дома от скверны западных ценностей — пропаганды ЛГБТ, радикального феминизма и чайлдфри, трансгендерности, преобладания материального над духовным — которые усиленно и агрессивно наступают».

По словам детского омбудсмена, «западные информационные технологии исправно обеспечивают работу окна Овертона: то, что ещё вчера казалось немыслимым, сегодня — обсуждается, завтра станет нормой, а послезавтра — всё, что не соответствует этому, будет признано ненормальным».

«Идёт не только экономическое противостояние, прежде всего духовное противостояние, идеологическое. Россия испокон веков являлась духовным центром мира, и сейчас пытается очистить мир от этих ужасных античеловеческих, антигуманных проявлений, которые заполонили не только информационное пространство на Западе, но и умы, сердца людей.

Наше общество, к счастью, имеет врожденный иммунитет к этому всему, в том числе благодаря тому, что у нас разные народы и вера, но нас пытаются настойчиво растлить и атомизировать. А для нас разъединение смерти подобно! Не зря же всю историю, и даже ещё совсем недавно, каких-то сто лет назад наш народ жил соборно. «На миру и смерть красна», «Как ты людям теперь в глаза будешь смотреть?» — эти и многие другие исконные русские присказки и поговорки дошли и до нас.

Ирина Волынец Не зря россияне считаются богоизбранным народом. Мы великодушные, добрые, в нас сила духа и природное чувство правды и справедливости. Сила в правде — говорим мы сегодня. Сейчас идёт схватка добра и зла, света и тьмы. Украина, конечно, нам не враг. Украина стала плацдармом самой сильной в истории человечества схватки. Наше дело правое. Победа будет за нами. С нами Бог».

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