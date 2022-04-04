Казань, , 19:45 — REGNUM Россия всегда была страной, которая является духовным центром мира, и это не просто слова, это доказано тысячелетней историей нашей страны. Об этом заявила ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец, отметив, что действия России на Украине имеет своей целью именно духовное возрождение.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарии Ирина Волынец Rtdety.tatarstan.ru

Ирина Волынец «Россия всегда была страной, которая является духовным центром мира, и это не просто слова — это доказано тысячелетней историей нашей страны. Во-первых, это сохранение традиционных ценностей, в том числе семейных, православных и мусульманских. Главное на чём стоит Россия — это межнациональный и межконфессиональный мир. То есть абсолютно все народы, которые испокон веков проживали на территории России, имели возможность для развития своей культуры, обычаев, традиций, для их сохранения и преумножения. Народы России, живя в общей семье, имеют возможность сохранить свою идентичность и культурную самобытность. Все, кто живут в России, имеют равные возможности и права. Даже те народы, где небольшое представительство по численности, имеют абсолютно все те же самые возможности, как и остальные».

Ирина Волынец привела в пример Татарию. В республике очень много смешанных браков. В одной семье могут быть представители мусульманства и православия. При этом отмечаются все религиозные праздники. И так было всегда, это в культуре, отметила Волынец.

«Россия на Украине имеет своей целью именно духовное возрождение, потому что мы видим, как наш братский народ одурманен мороком. Более чем за 30 лет здесь проросли идеи нацизма и фашизма. И это по-настоящему страшно. Очень много людей, являющиеся представителями Русского мира на Украине, подвергаются гонениям. Давлению подвергается Русская православная церковь. И это недопустимо. Как бы ни складывалась политическая обстановка, вера должна быть вне политических «разборок».

Ирина Волынец То, что происходит сейчас на Украине, показывает еще раз конъюнктурность всего происходящего, искусственность этих процессов. Священство должно отвечать за душу человека, охранять его стремление к Богу, его веру. Какая бы ни была конфессия, все священнослужители для того живут и работают, чтобы помогать верующим обретать силу, покой, соединять и мирить. Здесь мы видим раскол, которому подвержены все институты на Украине, включая церковь. Это лишний раз демонстрирует системный сбой, касающийся всех сфер жизни: мы видим людей, которые искренне уверены, что Россия — это враг».

По словам Волынец, политики, в частности президент Украины Владимир Зеленский, используют все возможные способы, чтобы максимально уничтожить невидимые связи и нити между двумя народами:

«Я уверена, что у него не получится это сделать. У россиян, несмотря на тяжесть ситуации, нет ненависти к братскому народу».

Она сравнила происходящее на Украине «с попаданием в секту кого-либо из близких и родственников, чья одержимость является идеей фикс, а критическое восприятие действительности притуплено».

Ирина Волынец «У кого-то спадает этот морок, у кого-то нет. Но россияне не рассматривают данные причины для ненависти. Мы понимаем, мы сочувствуем, мы готовы всегда поддержать и помочь. Но мы видим последствия длящегося девятилетиями одурманивания народа».

Со слов Волынец, Украина неоднородна по своим взглядам. Очень большая разница чувствуется в зависимости от места проживания жителей. Западная часть страны ещё в советские годы демонстрировала недружественное отношение, а с распадом СССР это стало проявляться с космической силой. К этому необходимо относится с пониманием.

«Россия как была, так и осталась доброжелательным домом для всех народов. И в этом её сила и великодушие», — констатировала уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

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