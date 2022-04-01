Москва, , 16:55 — REGNUM С начала российской специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины многие обратили внимание на буквы V и Z, которые были нанесены краской на российскую военную технику, действующую на разных направлениях ударов. Высказывались разные версии того, что это обозначает и для чего это сделано. Министерство обороны России дало некоторые разъяснения по этому поводу заявив, что за символом V зашифрована фраз «Сила в правде», а буква Z обозначает слова «За Победу» и «Задача будет выполнена».

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Священнослужитель Русской православной церкви, митрофорный протоиерей, клирик храма святителя Василия Великого, Патриаршего подворья в селе Зайцево Одинцовского района Московской области, проповедник и миссионер Андрей Ткачев считает, что буквы Z и V могут иметь иное прочтение в контексте того, что происходит на Украине. Об этом он написал в своем телеграм-канале:

«Буквы Z и V обретают новое прочтение. Теперь их можно расшифровывать, как Zа Vеру. Поясню.

В любой войне есть мистическая составляющая, едва ли не самая главная. Сначала борьба в духе и на глубине. Уже потом нефть, древесина, доллар и пшеница. Так вот, с этой точки зрения, на Украине Россия, не на жизнь, а на смерть, сталкивается с сознательным Анти-христианством.

Недавний законопроект ВР о запрете УПЦ и отборе имущества — тому доказательство.

Не будем наивны: внутренняя суть укро-режима есть война против Православия. Их не Россия спровоцировала, они всегда были такими, просто война сбрасывает маски и заставляет торопиться.

Самое начало украинской независимости, это Филарет и раскол его имени. И это сразу же данное им благословение УНА-УНСО на убийство русских. Украинская независимость это галицийская (а значит и греко-католическая) экспансия на Восток, туда, где их отродясь не бывало. Ющенковский Майдан, это, кроме прочего, еще и Сандей Аделаджа и расцвет харизматического движения. Дальше Турчинов (пастор ведь), ПЦУ, Варфоломей и далее по списку.

Современная история Украины, это вообще какая-то сплошная история борьбы с Церковью Христовой под самыми разными политическими и религиозными флагами.

При всей анти-большевистской риторике, политические украинцы — типичнейшие большевики. Тем тогда казалось, что всемирное братство трудящихся уже рядом. Только надо Христианство уничтожить, ибо оно мешает. А эти сегодня считают, что до «европейского рая» рукой подать. Только мешает Московский Патриархат.

Кричалка «Геть московського попа!» произнесена так же часто, как и «Украина понад усе».

ПЦУ придумана с той же неизменной целью — превратить Украину в анти-русский проект до конца, что без разрыва Православного единства невозможно.

Вы только попробуйте подсчитать, сколько за минувшие годы появлялось трагических новостей типа «срезали замки и захватили храм», «избили священника», «семью священника выгоняют из дома», и т.п. Если попробуете считать, то быстро замучаетесь. Такой информации нереально много. Пострадавшие всегда и всюду — верные дети Православной Церкви.

Если бы не боевые действия, подобная политика продолжалась бы неизменно и по нарастающей. Лояльность одних купили бы лестью и «коврижками». Других бы выгнали, третьих убили. Остальные бы испуганно замолкли и сделали вид, что им все нравится. Россия спутала планы, и от этого столько злости.

Сегодня бессильная злость и ускоряющееся время торопят современных мазепинцев, петлюровцев и бандеровцев мстить Церкви. В спокойные времена они поступали бы чуть расслабленней по срокам, но ничуть не яростней по принципиальной ненависти к благодати Божьей. Разбитые прицельным огнем националистов православные храмы Луганщины и Донетчины, убитые там священники — тому доказательство.

Задолго до нынешних событий о. Зосима (Сокур) — очень почитаемый на Украине и за ее пределами человек — завещал хоронить себя поглубже. «Чтоб бандеровцы не выкопали», — как он говорил. Можно было подумать: Блажит старец. Какие на Донбассе бандеровцы? А он, как в воду глядел. И судьба его монастыря в Никольском — одна из тяжелейших для прочтения страниц современной истории.

Если Россия в чем и виновата, то только в том, что не имела силы раньше задушить выползающего нацистского змеёныша, но дождалась пока он превратился в дракона.

Выкармливание нацизма на Украине — дело рук США. Политическая, информационная и физическая война с Православием — тоже дело их рук.

Задабривать врага пением украинского гимна, вывешиванием флагов и подчеркиванием своего миролюбия бесполезно было и раньше. Теперь подавно. Они не задабриваются. Они знают чего хотят — уничтожения Христовой веры, демонизации сознания «малых сих» и полной идеологической и физической колонизации Украины, чтобы воевать с Россией украинскими руками.

Так что, таки да: Z и V можно трактовать в том числе и как Zа Vеру. За Веру Православную, разумеется.

Кстати, последний свежий штрих к портрету современной Украины (точнее — того, во что ее превратили), это аннонсированная «духовная атака» мольфаров, колдунов, гадалок и т.п. на российского лидера. И хотя даже это — еще не дно (снизу еще постучат, уверяю), все должно быть предельно ясно. Для нас это духовное столкновение с окрепшей мистической тьмой. Причем, международной.

В очередной раз русская цивилизация спасает себя и мир от духовной чумы. И нужна для этого не только военная техника и профильные специалисты, но и такие молитвенные тексты, как «Да воскреснет Бог и расточатся враги Его…», — пишет Ткачев.