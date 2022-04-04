Загреб, 4 апреля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Италия поддержит санкции в отношении России, в том числе в энергетическом секторе. Об этом министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил в ходе выступления на заседании Трехсторонней комиссии Северной Адриатики в Загребе со своими коллегами из Хорватии и Словении.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство Италии

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Он подчеркнул, что Италия подтверждает своё осуждение действий России в отношении Украины, которые она считает «неприемлемыми и неоправданными».

«Италия не будет налагать вето на санкции, касающиеся российского газа», — подчеркнул итальянский министр, слова которого приводит агентство ANSA.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что страны Запада, возмущённые событиями на Украине, могут ввести против России новые санкции. Речь идёт о распространённых украинскими властями и СМИ кадрах с погибшими людьми, якобы снятые в городе Буча под Киевом. Утверждалось, что речь идёт о «преступлениях» российских войск.