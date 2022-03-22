Брюссель, , 15:20 — REGNUM Государства Европейского союза пока не согласовали дальнейшие ограничений против российского энергетического сектора, включая нефтяную отрасль. Об этом финский министр по делам Европы Тютти Туппурайнен заявила в Брюсселе перед началом заседания Совета по общим делам ЕС.

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Она отметила, что у Финляндии нет сильной зависимости от российской нефти. На мировом рынке есть другие поставщики.

«Вместе с тем, мы не договорились по санкциям в энергетике, но они не исключены, мы должны рассматривать возможность таких санкций в энергетике», — сказала Туппурайнен.

Министр предположила, что рассмотрение таких антироссийских санкций также важно для членов ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на текущей неделе не будет принят новый пакет санкций против России. Главы МИД стран ЕС, отметил он, рассматривали вопрос о санкциях, но не приняли каких-либо решений.

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