Москва, 4 апреля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В городе Павлограде Днепропетровской области Украины на территории местного механического завода, как оказалось, хранятся четыре подготовленных к запуску межконтинентальных баллистических ракеты «Скальпель». Об этом сообщил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в телеграм-канале «Мударо — не дура».

SpaceX-Imagery Ракета

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Отмечается, что для пуска не хватает только стартового стола или шахты, но есть вариант эти пусковые устройства найти.

«Кстати, там же, на территории Павлоградского химкомбината, по словам другого источника, хранятся ещё 38 ступеней от баллистических ракет типа РС-22 по натовской классификации «Скальпель». В них залито более 2000 тонн ракетного топлива, которое токсично донельзя», — пишет эксперт.

Он полагает, что это highly likely ещё может быть подготовкой к ещё одной провокации после Бучи и просит компетентные органы обратить внимание на эти сведения.

Леонков отмечает, что четыре готовых «Скальпеля» — это «доказательство реальности ядерно-ракетной программы США — Украина», а начатая специальная военная операция на Украине — «своевременная профилактика».

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля украинские СМИ распространили видеокадры, которые якобы были сняты в украинском городе Буча, где на дороге лежат тела «погибших» из числа якобы мирного населения. Пользователи сразу же обратили внимание на то, что «трупы» шевелят руками, а один из «погибших» встаёт после того, как автомобиль проезжает мимо. При этом на показанном на украинском телеканале видео дома вокруг стоят нетронутыми, без каких-либо повреждений.

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В Министерстве обороны РФ заявили, что обвинения в адрес российских военных в убийствах мирных жителей города Буча Киевской области являются очередной провокацией.