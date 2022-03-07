Москва, , 15:15 — REGNUM Власти Украины, вероятно, действительно вынашивали планы по созданию собственного ядерного оружия и именно это и является истинной причиной начала спецоперации Вооруженных сил России по защите Донбасса. Такое мнение 7 марта высказывает портал «Readovka» в своем телеграм-канале.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вероятно, Зеленский действительно планировал собрать ядерную бомбу, что и спровоцировало Россию ввести войска», — говорится в сообщении.

Также автор материала отмечает, что имеются все основания предполагать, что истинная подоплека для операции ВС РФ на Украине может быть куда конкретнее, нежели просто «денацификация», и страшнее.

Кроме того, напоминается, что именно Зеленский в Мюнхене накануне вторжения первым заявил, что у Украины есть все, чтобы собрать ядерную бомбу, а потому Киев первым намекнул на возможность применения ядерного оружия.

Помимо того, указывается, что после вывоза в 1994 году всех боеголовок с Украины в Россию там осталось несколько НИИ (включая — в Харькове), которые занимались ядерной темой — целая сеть АЭС и Чернобыльская зона с повышенным уровнем радиации, идеально подходящая для проведения секретных экспериментов с возможным выбросом радиоактивных частиц.

«В-третьих, вся картина наступления войск Z и V говорит о том, что в первую очередь любой ценой идет наступление по направлениям к атомным станциям. Вспомните, что происходило в первые дни войны под Гостомелем и Чернобылем, а позднее в Энергодаре. Похоже, что они там что-то ищут. И, наконец, с российской спецоперации Великобританию «бомбит» намного больше, чем даже США. А ведь именно британцы являются одним из гарантов Будапештского меморандума и главным подозреваемым в раскручивании Украины на реализацию программы по ядерному оружию», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на полях Анталийского дипломатического форума планируется контакт министров иностранных дел РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы с участием главы МИД Турции.