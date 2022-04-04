Сеул, 4 апреля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 53 человека. Об этом 4 апреля сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

NIAID Вакцинация

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По состоянию на 00:00 4 апреля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 964 446 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,6%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получил 41 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 498 675 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,7%.

«Бустерную» дозу получили 244 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 32 806 113 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 127 190 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 14 001 406.

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