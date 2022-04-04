Сеул, , 08:43 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 127 190 случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, 127 175 случаев заражения локальные, ещё 15 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до14 001 406.

Нынешний показатель является самым низким с 22 февраля. Власти считают, что темпы распространения штамма «Омикрон» идут на спад.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 218 человек — до 17 453 человек. Уровень смертности составил 0,12%.

Число тяжелобольных пациентов сократилось до 1108 человек.