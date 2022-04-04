Москва, 4 апреля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Западные стране не понимают реальных последствий ими же вводимых санкций в отношении России. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Scienceabc.com Бумеранг

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

«К сожалению, многие деструктивные процессы сейчас запущены, запущены они были Западом в сфере экономики. Это, конечно, санкции, их неприятие странами, которые понимают их нелегитимность и все их последствия для всего мира», — пояснила российский дипломат.

Захарова подчеркнула, что эти рестрикции финансового характера, ограничения для развития национальных экономик повлекут последствия для различных континентов, которые не просчитаны Западом.

«Просто непонимание даже, как и где это всё дальше аукнется, и где это всё откликнется», — констатировала представитель российского внешнеполитического ведомства.

По её словам, Вашингтон уже ощутил на себе «бумеранг» от действия собственных санкций.

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Как сообщало ИА REGNUM, западные страны начали целыми пакетами вводить беспрецедентные санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. При этом Вашингтон уже был вынужден пойти на уступки. Испугавшись дефицита, США сняли ранее введённые санкции на российские минеральные удобрения. Эту продукцию решено приравнять к товарам первой необходимости, наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями, чтобы не допустить включения их в санкционный список.

Однако это не мешает Западу продолжать оказывать «давление на Россию». Как заявил в начале апреля глава службы Госдепартамента Нед Прайс, США скоро введут очередные санкции против руководства России.

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