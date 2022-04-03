Вашингтон, , 23:04 — REGNUM США скоро введут очередные санкции против руководства России. Об этом телеканалу MSNBC заявил глава службы Госдепартамента Нед Прайс.

Нед Прайс

U.S. Embassy and Consulates in Russia

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«Мы продолжим оказывать давление на президента России Путина, на Кремль, на всех, кто Путина окружает», — сказал чиновник. И добавил, что применение дополнительного санкционного давления скоро все увидят.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала Россией спецоперации в защиту жителей Донбасса против страны были введены беспрецедентные санкции. Также представители США и стран Евросоюза анонсировали усиление санкционного давления.