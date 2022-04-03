Варшава, 3 апреля, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил срочно организовать саммит Евросоюза для обсуждения событий в городе Буча под Киевом и конфисковать все активы России, а также российских бизнесменов в странах ЕС. Об этом Моравецкий написал 3 апреля на своей странице в соцсети.

(сс) Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

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«Я требую скорейшего созыва Европейского совета по российским преступлениям и по эффективным санкциям», — заявил польский премьер.

Моравецкий вслед за украинскими и западными СМИ бездоказательно обвинил российскую армию в военных преступлениях и потребовал «наказать» с помощью «международных трибуналов» российскую сторону за случившееся в Буче.

Кроме того, Моравецкий выступил за конфискацию замороженных финансов и имущества России в странах ЕС, а также полного разрыва торговых отношений с РФ.

«ЕС должен как можно скорее разорвать все торговые отношения с Россией. Европейские деньги должны перестать поступать в Кремль», — отметил польский премьер. Он добавил, что «Украине нужно получить больше оружия».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 апреля с требованием максимального усиления санкций против России выступили канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Великобритании Борис Джонсон.

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В Министерстве обороны России категорически опровергли обвинения киевских властей в якобы убийстве мирных людей в населенном пункте Буча Киевской области, из которого российские военные без боя ушли еще 30 марта.

«Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области являются очередной провокацией, — говорится в заявлении российского оборонного ведомства. — За время нахождения данного населенного пункта под контролем российских вооруженных сил, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий».

«Все так называемые «свидетельства преступлений» в Буче появились только на 4 день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения, — говорится в заявлении Минобороны РФ. — Особую озабоченность вызывает то, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь. Всё это неопровержимо подтверждает, что фотографии и видеокадры из Бучи — очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах».