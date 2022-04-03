Москва, , 18:12 — REGNUM Минобороны России опровергает обвинения киевского режима в якобы совершении убийств мирных жителей в населённом пункте Буча на территории Киевской области. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

ВС России во время спецоперации на Украине

(с) Министерство обороны России

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«Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области являются очередной провокацией», — говорится в сообщении.

Также в Минобороны подчеркнули, что за всё время нахождения этого населённого пункта под контролем российской армии ни один местный житель не пострадал от насильственных действий. Более того, российские военнослужащие доставили в Киевскую область и выдали населению 452 тонны гуманитарной помощи.

Представители Минобороны добавили, что жители города свободно передвигались по нему и пользовались сотовой связью. Выезды не блокировались. Все местные жители могли свободно выезжать в северном направлении, в том числе в Белоруссию. При этом южные окраины города, в том числе жилые кварталы, круглые сутки обстреливались украинскими войсками из реактивных систем залпового огня, танков и крупнокалиберной артиллерии.

В Минобороны подчеркнули, что 30 марта все российские подразделения покинул Бучу. Это произошло после очного раунда переговоров России и Украины в Турции. А 31 марта мэр города Анатолий Федорук подтвердил в своём видеообращении этот факт. Также он даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками.

«Поэтому неудивительно, что все так называемые «свидетельства преступлений» в Буче появились только на четвёртый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения», — отметили в Минобороны.

Также представители ведомства подчёркивают, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

«Всё это неопровержимо подтверждает, что фотографии и видеокадры из Бучи — очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах», — заключили в ведомстве.