Берлин, 3 апреля, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Западные страны в ближайшие дни обсудят новые меры давления на Россию в связи с продолжением военного конфликта на Украине. Об этом заявил 3 апреля канцлер Германии Олаф Шольц.

Bundesregierung/Kugler Олаф Шольц

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«В кругу союзников мы примем в ближайшие дни новые меры», — приводит ТАСС слова Шольца перед журналистами. Он пообещал, что президент России Владимир Путин и те, кто его поддерживает, «ощутят последствия» новых санкций.

Кроме того, Запад продолжит поставки оружия киевским властям, пообещал канцлер ФРГ.

Шольц также заявил о необходимости расследовать сообщения о массовой гибели мирного населения в населенном пункте Буча под Киевом.

Ранее 3 апреля в Минобороны России опровергли обвинения киевских властей в якобы убийстве мирных жителей в населенном пункте Буча Киевской области.

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«Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области являются очередной провокацией, — говорится в заявлении российского оборонного ведомства. — За время нахождения данного населенного пункта под контролем российских вооруженных сил, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий».

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок не исключила, что санкции Евросоюза против России будут ужесточены.