Тбилиси, , 17:26 — REGNUM Присоединение Грузии к санкциям против России в связи с событиями на Украине противоречит грузинским национальным интересам. Об этом 3 апреля заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Ираклий Гарибашвили Ahlibeyt.ge

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Напомним, после начала специальной военной операции России Грузия не присоединилась к финансовым и экономическим санкциям, введенным в отношении РФ странами Запада. Тбилиси пообещал оказать лишь гуманитарную помощь Украине. Сегодня глава правительства Грузии подтвердил эту позицию.

«Со стороны Грузии экономических санкций не будет», — приводит его слова «Интерфакс». Он объяснил это национальными интересами Грузии и грузинского народа.

Ираклий Гарибашвили также не одобрил участия грузинских граждан в боевых действиях на Украине по собственной инициативе и вновь подчеркнул исключительно гуманитарный характер грузинской помощи Украине.

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