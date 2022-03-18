Тбилиси, , 17:01 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с резкими антироссийскими заявлениями, сообщает 17 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Ираклий Гарибашвили President.gov.ua

Подобные высказывания Гарибашвили допустил на встрече с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

«Мы уже заплатили большую цену в 2008 году, и я всегда напоминаю своим друзьям, что 20% Грузии оккупировано, и мы живем вместе с российскими солдатами на нашей территории… Я хотел бы напомнить всем, что после Августовской войны тогдашние мировые лидеры не вводили против России никаких санкций… К сожалению, и грузинское правительство не ввело санкций в отношении России. Были разорваны только дипломатические отношения. Напротив, тогдашнее правительство продало стратегические энергетические компании российским государственным компаниям, в одностороннем порядке отменило визовый режим и поддержало вступление России во Всемирную торговую организацию. Все это после войны, и в результате Грузия все еще оккупирована», — сказал Гарибашвили.

Премьер-министр Грузии утверждает, что он хорошо осведомлен о трагедии, которая происходит на Украине, и правительство Грузии помогает Украине на всех уровнях.