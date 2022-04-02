Сеул, 2 апреля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 10 774 человека. Об этом 2 апреля сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 2 апреля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 967 917 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,6%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 5837 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 496 113 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,7%.

«Бустерную» дозу получили 38 569 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 32 786 251 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 264 171 случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 13 639 915.

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