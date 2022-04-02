Сеул, , 05:01 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 264 171 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Медики в защитных костюмах. Южная Корея Busan.go.kr

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Из них 68 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что в Южной Корее уже два дня подряд выявляют менее 300 тыс. инфицированных ежесуточно. Пока, считают эксперты, тренд по заболеваемости COVID-19 идет на снижение. Также снизилось и число пациентов, находящихся в критическом состоянии, до 1165 человек.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 13 639 915. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 339 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 16 929 человек.