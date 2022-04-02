Вашингтон, 2 апреля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Заместитель директора Национального экономического совета администрации США Далип Сингх обсудил в Индии влияние на мировую экономику событий на Украине и введение против России экономических санкций. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

В заявлении американской администрации отмечается, что переговоры затрагивали «дестабилизирующие экономические последствия войны РФ против Украины».

пресс-служба Белого дома «Сингх консультировался с индийскими коллегами о целях и механизмах санкций, введённых США в отношении России, а также о способах сотрудничества в решении проблем, касающихся глобальной продовольственной нестабильности и мировых цен на энергоносители».

Стороны также обсуждали двустороннее экономическое сотрудничество США и Индии, развитие ситуации «в регионах Индийского и Тихого океанов».

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты пытаются уговорить Индию и Китай высвободить запасы нефти из своих резервов.

Читайте также: Сергей Лавров встретился с Нарендрой Моди