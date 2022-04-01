Москва, , 16:58 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, прибывшего с официальным визитом, сообщила 1 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале .

Моди Наренда Narendra Modi

«В ходе официального визита в Индию Сергей Лавров был принят премьер-министром Индии Нарендрой Моди», — написала Захарова, дополнив сообщение фотографиями встречи.

Напомним, ранее в ходе своего визита в Нью-Дели Сергей Лавров провел переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

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