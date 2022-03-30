Брюссель, , 12:56 — REGNUM Украина должна самостоятельно решать вопрос о том, вступать ей в Североатлантический альянс (НАТО) или придерживаться нейтрального статуса в этом вопросе. Об этом 30 марта заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью французскому изданию Le Monde.

Столтенберг. Нато Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам Столтенберга, НАТО с уважением относится к решению суверенной и независимой нации о своем вступлении в состав альянса.

«Украина также сама должна принимать решение по своему возможному нейтральному статусу. Но я отмечу, что речь пока идет не о принятом решении, а о намерении», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал сдержанно оценивать итоги переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.