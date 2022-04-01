Прага, , 15:21 — REGNUM Запасов газа Чехии хватит на один месяц, запасов нефти — более чем на 90 дней. Страна стабильно получает энергоносители из России, сообщил глава чешского минпромторга Йозеф Сикела 1 апреля журналистам.

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По его словам, компании в странах Евросоюза намерены продолжать платить за российский газ в валюте, предусмотренной контрактами. Любые односторонние изменения будут считаться нарушением договорённостей.

«Чехия располагает сейчас запасами газа примерно на один месяц, запасами нефти и нефтепродуктов — более чем на 90 дней. На данный момент все поставки энергоносителей из РФ идут стабильно», — сказал Сикела.

Он подчеркнул, что в Праге готовы к любому развитию ситуации с поставками российских нефти и газа. Ожидается, что 1 апреля страны Евросоюза выступят с совместным заявлением, в котором отвергнут требование России платить за газ в рублях.

На 7 апреля, добавил Сикела, намечено заседание экспертных групп стран ЕС по доработке соглашения о совместных закупках энергии. Чехия поддерживает единые действия на уровне ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта российский президент Владимир Путин объявил о переводе платежей за российский природный газ в рубли. Решение принято в отношении недружественных России стран, оно начнёт действовать с 1 апреля.

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