Нью-Дели, , 14:03 — REGNUM Тенденция к переходу на расчёты в национальных валютах усиливается потому, что страны Запада совершенно ненадёжны. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 1 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Сергей Лавров Mid.ru

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Он подчеркнул, что выстроенная Западом система может быть в любой момент закрыта, а деньги — украдены. Лавров отметил также, что для большинства стран ненадёжное поведение Запада недопустимо, а Москву направленные против России меры совершенно не удивили.

«Причина перехода к национальным валютам — абсолютная ненадежность западных западных коллег, мы не хотим зависеть от системы, которая может быть закрыта для нас в любой момент. И мы не хотим зависеть от системы, хозяева которой могут украсть наши деньги», — сказал глава российского МИД.

По словам Лаврова, тенденция перехода России и Индии на расчёты в национальных валютах будет укрепляться.

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