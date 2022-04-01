Донецк, 1 апреля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Мариуполе осталось три основных очага сопротивления, заявил 1 апреля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР ЭдуардБасурин.

Цитата из видео «Название города Мариуполь стало нарицательным» на YouTube Разрушенное здание в Мариуполе

«Мариуполь полностью блокирован. Три очага сопротивления основных — это центр города, «Азовсталь» и порт», — сказал он в эфире Первого канала.

Он добавил, что силы ДНР контролируют примерно треть территории города Марьинка, продвижение на этом направлении идет тяжело, потому что город хорошо укреплен.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни РамзанКадыров призвал националистов, засевших на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сложить оружие и сдаться.

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