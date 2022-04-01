Грозный, , 10:47 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал националистов, засевших на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сложить оружие и сдаться. Об этом глава республики заявил в видеообращении в телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Government.ru

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«Я знаю, что вы хотите сдаться, у меня есть ваши переговоры, разговоры. Вы не можете определиться, кому сдаться, кто вас оставит, не будет бить, унижать», — сказал Кадыров.

Он пообещал в случае осознанного решения сдаться, не трогать боевиков.

«Я вам даю слово, если вы сложите оружие, выйдите сами, то мы вас трогать не будем», — подчеркнул чеченский лидер.

«Завтра один день у вас есть, а послезавтра мы вас всех уничтожим», — добавил Кадыров.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в настоящее время только разрозненные группы украинских нацистских батальонов могут передвигаться по отдельным районам Мариуполя. По его словам, на данный момент украинские боевики сконцентрировались в районе «Азовсталь» и ведётся работа, чтобы ликвидировать их в очень сжатые сроки.