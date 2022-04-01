Нью-Дели, 1 апреля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Санкционная политика, проводимая Соединёнными Штатами, никак не отразится на российско-индийских отношениях. Об этом 1 апреля на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьяном Джайшанкаром в Нью-Дели заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«У меня такая уверенность есть, безусловно. Партнёрство с Индией не пострадает, потому что это партнёрство не зависит от каких-то конъюнктурных методов диктата и шантажа», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Лавров также добавил, что применять такого рода политику санкций в отношении таких стран, как Россия, Индия и Китай, и многих других «совершенно бессмысленно».

«Это только означает, что люди, которые такую политику предлагают и реализуют, и ещё навязывают свою линию всем остальным, они не очень хорошо разбираются в национальной идентичности тех стран, с которыми пытаются разговаривать языком шантажа и ультиматумов», — пояснил российский министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, после начала Россией спецоперации на Украине западные страны поспешили ввести целые пакеты санкций в отношении Москвы. Кроме того, Запад активно оказывает давление на другие страны, которые отказываются поддерживать санкционную политику США и ЕС. В их числе Китай, который заявил, что будет судить о ситуации на Украине и формировать свою позицию самостоятельно.