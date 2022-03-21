Пекин, , 12:33 — REGNUM Китай будет судить о ситуации на Украине и формировать свою позицию самостоятельно. Об этом 21 марта заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге.

Ван Вэньбинь Fmprc.gov.cn

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«Китай всегда поддерживал мир и выступал против войны», — сказал Ван Вэньбинь.

Он подчеркнул, что КНР будет отталкиваться от сути ситуации и судить о ней независимым образом.

По словам дипломата, исходная точка позиции Китая по урегулированию кризиса на Украине заключается в таких принципах, как поддержка международного права и принципов международных отношений, а также ведение дел в соответствии с Уставом ООН.

Также он отметил, что США и НАТО должны начать диалог с Россией, чтобы урегулировать её опасения в сфере безопасности.