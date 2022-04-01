Нью-Дели, 1 апреля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В отношениях России и Индии будет усиливаться тенденция перехода на расчёты в национальных валютах. Об этом глава российского МИД Сергей Лавровзаявил 1 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

Pixabay.com Индийские рупии

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Он напомнил, что много лет назад Россия в отношениях с Индией и Китаем начала двигаться к отказу от доллара и переходу на национальные валюты.

«Эта тенденция, мне кажется, продолжится, усилится, это естественно и очевидно», — сказал Лавров.

По его словам, Россия намерена обеспечивать Индию всеми товарами, которые эта страна захочет покупать. Очень хорошие отношения у двух стран сложились на уровне министров финансов и министров торговли, вероятно, это поможет обойти препятствия, связанные с санкциями.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также заявил, что выстроенная Западом система может быть в любой момент закрыта, а деньги — украдены. Поэтому страны стали переходить к расчётам в национальных валютах.

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