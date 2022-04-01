Нью-Дели, , 12:50 — REGNUM Россия предложила западным странам честную схему оплаты за поставки природного газа в рублях. Об этом 1 апреля на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьяном Джайшанкаром в Нью-Дели заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Газ за рубли Дарья Антонова, ИА REGNUM

«Что касается поставок газа в Европу, то президент объявил о подписании указа. С условиями, которые, в моем понимании, приемлемы для Запада», — отметил глава российского внешнеполитического ведовства.

Лавров напомнил, что западные страны расплачиваются валютой, а потом арестовывают российские счета.

«То есть, схема, которая была предложена — справедливая. Она позволит нам получить выплаты в рублях», — отметил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о переводе в рубли оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении России. 31 марта глава государства подписал соответствующий указ. Уполномоченным банком для расчётов назначен Газпромбанк.

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Как пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, расчёты будут, как и прежде, проходить в евро. Плата поступит в Газпромбанк, не попавший под санкции, а он уже будет конвертировать платежи в рубли.

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