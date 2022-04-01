Москва, 1 апреля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. План национализации немецких дочерних компаний Газпрома и «Роснефти», который прорабатывает минэкономики ФРГ, нарушил бы все международные правила. Об этом 1 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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»Такой план очень серьёзно нарушал бы международное право и все мыслимые и немыслимые правила и законы», — подчеркнул официальный представитель Кремля, добавив, что российская сторона будет самым внимательным образом отслеживать этот вопрос.

«Считаем, безусловно, даже саму проработку вопроса неприемлемой», — указал Песков.

Напомним, ранее Handelsblatt со ссылкой на источники в германском правительстве сообщило, что минэкономики ФРГ обсуждает национализацию немецких дочерних компаний Газпрома и «Роснефти». По данным издания, речь идёт о Gazprom Germania, которая управляет несколькими крупными газохранилищами в Германии, и Rosneft Deutschland.

Как пояснил представитель правительства, предпосылкой для национализации являются «опасения по поводу безопасности поставок в Германии».

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Еврокомиссия провела внезапные проверки в немецких компаниях, занимающихся поставками, транспортировкой и хранением газа. ЕК опасается, что компании, в которых проводилась проверка, могли нарушить правила конкуренции ЕС, запрещающие злоупотребление доминирующим положением. Ранее Bloomberg сообщал, что должностные лица ЕС провели обыск в офисах подразделений Газпрома в Германии в рамках расследования роли компании в росте цен в Европе.

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