Брюссель, , 12:56 — REGNUM Еврокомиссия провела внезапные проверки в немецких компаниях, занимающихся поставками, транспортировкой и хранением газа. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии 31 марта.

Обыск

Отмечается, что проверки прошли 29 марта при участии представителей Германии. О каких компаниях идёт речь, не уточняется.

«Еврокомиссия опасается, что компании, в которых проводилась проверка, могли нарушить правила конкуренции ЕС, запрещающие злоупотребление доминирующим положением», — говорится в сообщении.

Ранее Bloomberg сообщал, что должностные лица ЕС провели обыск в офисах подразделений «Газпрома» в Германии в рамках расследования роли компании в росте цен в Европе.

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