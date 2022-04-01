Москва, , 13:07 — REGNUM Курс рубля остаётся адекватным индикатором положения дел в российской экономике. Об этом 1 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя оценку Белого дома о том, что курс рубля — больше не показатель ситуации в экономике РФ.

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»С такими словами не согласны», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он также добавил, что ориентироваться на курс рубля в оценке состояния экономики страны можно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор по коммуникациям Белого дома США Кейт Бедингфилд заявила, что российские власти на фоне обрушения экономики страны ведут искусственное «накачивание» рубля. По её словам, в Белом доме видят искусственную поддержку рубля Центральным банком России и российским правительством. Бедингфилд добавила, что в Вашингтоне уверены в том, что на самом деле в России «драматическая инфляция», а зарубежные инвесторы отказываются от вложений в российскую экономику.

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Добавим, что российский рубль практически полностью отыграл потери, понесённые с начала спецоперации на Украине. Курс опустился почти на 30% от исторических минимумов, отмеченных ранее в марте.

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