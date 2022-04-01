Вашингтон, , 05:22 — REGNUM искусственное «накачивание» рубля ведут российские власти на фоне обрушения экономики страны. Такое заявление сделала 31 марта директор по коммуникациям Белого дома США Кейт Бедингфилд в ходе брифинга.

Кейт Бедингфилд Цирк на SHOWTIME

Как пояснила Бедингфилд, в Белом доме уверены в действенности антироссийских санкций, которые привели к обрушению российской экономики и обвалу рубля. Бедингфилд отметила, что рубль уже перестал быть индикатором состояния российской экономики, так как власти России занимаются его «искусственной накачкой».

По словам Бедингфилд, в Белом доме видят искусственную поддержку рубля Центральным банком (ЦБ) России и российским правительством. Бедингфилд заявила, что в Белом доме уверены в том, что на самом деле в России «драматическая инфляция», а зарубежные инвесторы отказываются от вложений в российскую экономику.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США пытаются убедить Китай и Индию последовать их примеру и высвободить нефть из резервов.

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