Москва, 1 апреля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в Белгороде, где произошел пожар на нефтебазе после воздушной атаки со стороны Украины. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 1 марта журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Он отметил, что сейчас принимаются меры, чтобы в Белгородской области не возникли перебои с топливом. По его словам, атака на нефтебазу, безусловно, не создаёт благоприятный фон для продолжения переговоров с Киевом.

«По Белгороду, естественно, президенту доложено», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 1 апреля произошел пожар на нефтебазе АО «Белгороднефтепродукт» в Белгороде. Пострадавших нет. Власти региона заявили, что база подверглась воздушной атаке со стороны Украины: удар по ней нанесли два вертолёта, прилетевшие на низкой высоте.

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