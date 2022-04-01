Северный, , 11:50 — REGNUM Предприятие «Техсапфир» под Белгородом пострадало 1 апреля от обстрела ВС Украины.

Простреленное оконное стекло United Nations Photo

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В здании повреждены стёкла и корпус, разрушен фрагмент тротуара, сообщает РИА Новости.

Как уточняет ИА REGNUM, производство находится в посёлке Северный вблизи Белгорода. Там же расположена типография, в которой также зафиксированы разрушения от авиаобстрела.

По данным властей, инциденты произошли в результате налёта двух вертолётов ВСУ рано утром 1 апреля.

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