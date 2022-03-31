Берлин, , 18:58 — REGNUM В разговоре с президентом России Владимиром Путиным германский канцлер Олаф Шольц заявил, что в договорённостях по газу «написано, что платежи осуществляются по большей части в евро, иногда в долларах», сообщил 31 марта журналистам глава правительства Германии.

Олаф Шольц Heinrich-Böll-Stiftung

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Комментируя необходимость платить теперь за газ рублями, о которой уведомила Москва своих западных покупателей, Шольц заявил:

«Мы посмотрели контракты на поставки газа, там написано, что платежи осуществляются по большей части в евро, иногда — в долларах».

Он пояснил, что накануне, 30 марта, говоря с президентом России, сообщил ему своё видение ситуации. Он добавил, что германские предприятия, закупающие газ в России, «хотят, могут и будут платить в евро».

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Напомним, Путин с 1 апреля ввёл оплату за газ для недружественных стран в рублях. В соответствующем указе прописана схема покупки через российский банк.

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