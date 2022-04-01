Брюссель, 1 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Глава дипломатии европейского союза ЖозепБоррель выразил сожаление в связи с внесением Россией высшего руководства ЕС в черный список. Об этом Боррель написал в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«ЕС выражает сожаление в связи с решением российских властей ввести запрет на поездки для ряда граждан сообщества в ответ на санкции Евросоюза…» — написал Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что враждебные действия Евросоюза не будут оставлены Москвой без ответа.

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