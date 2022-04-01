Москва, , 08:02 — REGNUM Враждебные действия Евросоюза не будут оставлены Москвой без ответа. Об этом 1 апреля заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

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«Действия ЕС без ответа не останутся. В странах ЕС, может быть, все-таки поймут, что конфронтация — не в их интересах», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом Кобринец указал на то, что уже в настоящее время антироссийские санкции Брюсселя оказали негативное влияние на повседневную жизнь обычных жителей Европы.

«Готовы ли они из своего кармана оплачивать дальнейшие убийства мирных жителей на Украине, превращение Европы из региона сотрудничества и стабильности в зону конфликта? Не думаю», — добавил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец заявил, что Россия не будет просить отмены санкций, у страны есть необходимый запас прочности.