Москва, 1 апреля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Поставки оружия на Украину и усиление восточного фланга НАТО — это игра с огнём. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец.

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Дипломат отметил, что на восточном фланге альянса находятся 40 тыс. военных в состоянии повышенной готовности. Это тревожный фактор.

«Ещё тревожнее — военные поставки стран НАТО на Украину. Они играют с огнём», — сказал Кобринец в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Кобринец также назвал невозможным в текущих условиях возобновление политического диалога с НАТО.

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