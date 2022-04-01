Москва, , 09:12 — REGNUM Возобновление политического диалога с НАТО в текущих условиях невозможно, заявили 1 апреля директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава департамента МИД рассказал, что в текущей ситуации диалог с Североатлантическим альянсом невозможен, и рассуждать об условиях возобновления контактов не имеет смысла.

«Политический диалог с НАТО в сегодняшних условиях невозможен», — приводит слова Кабринца РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Североатлантический альянс продолжит поставки оружия на Украину, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.