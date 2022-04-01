Москва, 1 апреля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В нескольких регионах России продолжается рост уровня заболеваемости COVID-19. Об этом 1 апреля на встрече со студентами Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова, которые в качестве волонтеров помогают в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, на сегодняшний день терапию получают более 300 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

«Почти 1,5 тыс. человек находятся в реанимации», — уточнил глава федерального ведомства.

Мурашко также напомнил о важности пройти ревакцинацию от COVID-19.

«Профилактика заболеваемости, профилактика тяжелых осложнений — это по-прежнему остается нашей с вами первостепенной задачей», — заключил глава Минздрава РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, на территории России за сутки 31 марта было выявлено 19 277 новых случаев заражения коронавирусом. В Москве выявляемость новых случаев заражения коронавирусом незначительно снизилась. За сутки на территории столицы было подтверждено 1 130 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 35 случаев меньше аналогичного показателя 30 марта.