Москва, , 11:59 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве незначительно снизилась. Об этом свидетельствует опубликованная 31 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 1 130 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 35 случаев меньше аналогичного показателя 30 марта. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 1 165 человек, а днём ранее — у 708 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 19 277 новых случаев заражения коронавирусом.

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