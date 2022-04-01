Токио, 1 апреля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Новые правила оплаты за природный газ, введённые Россией, не затронут Японию. Об этом 1 апреля заявили в министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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В ведомстве напомнили, что природный газ, обозначенный в порядке оплаты, поставляется в рамках действующих контрактов по газопроводам в Европу.

«Это не затрагивает импортируемый Японией СПГ», — подчеркнул в беседе с ТАСС представитель ведомства.

Он также добавил, что «влияния на поставки и способы оплаты не будет».

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о переводе в рубли оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении России. 31 марта глава государства подписал соответствующий указ. Уполномоченным банком для расчетов назначен «Газпромбанк».

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