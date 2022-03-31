Москва, , 15:10 — REGNUM Германия и другие недружественные России страны вероятно смогут оплачивать поставки российского газа через Газпромбанк с конвертацией в рубли. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 31 марта журналистам.

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Днём ранее о деталях оплаты за российский газ сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт по итогам переговоров канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента России Владимира Путина. Он рассказал, что расчёты будут, как и прежде, проходить в евро. Плата поступит в Газпромбанк, не попавший под санкции, а он уже будет конвертировать платежи в рубли.

«Рассматривается», — подтвердил Песков возможность такой схемы.

Он отметил также, что такой вариант применим не только к Германии, это касается всех недружественных стран». Детали последуют, заверил представитель Кремля.

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