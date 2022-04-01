Берлин, 1 апреля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Германия внимательно изучит предложения России по оплате за поставки природного газа. Об этом на брифинге в Берлине заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский газ

«Мы по отдельности проверим то, что предложено и требуется. Но ясно, что для нас не может существовать политического шантажа», — подчеркнула глава ведомства.

При этом он также добавил, что контракты должны выполняться «в той форме, в какой они были заключены». По его словам, Германия намерена ответить «не технически, а политически».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о переводе в рубли оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении России. 31 марта глава государства подписал соответствующий указ. Уполномоченным банком для расчетов назначен «Газпромбанк».

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Ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Германия и Франция готовятся к возможной остановке импорта российского газа, а Москва требует с 1 апреля оплаты поставок в рублях, от чего европейские страны отказываются.

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