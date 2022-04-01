Париж, , 08:57 — REGNUM Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Германия и Франция готовятся к возможной остановке импорта российского газа, а Москва требует с 1 апреля оплаты поставок в рублях, от чего европейцы отказываются, передает BFM TV.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Возможна ситуация, при которой завтра, при очень специфических обстоятельствах, российского газа не будет. Мы должны подготовить эти сценарии, и мы их готовим», — уточнил Брюно Ле Мэр в ходе пресс-конференции в Берлине.

Одновременно Германия и Франция подтвердили отказ платить рублями за поставки российского газа.

Напомним, Европейский союз импортирует 40% газа из России, а импорт российского газа Германией достигает 55%.